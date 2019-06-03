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У Києві судитимуть головного бухгалтера підприємства за привласнення понад 7 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Прокуратурою завершено розслідування та скеровано до суду справу щодо головного бухгалтера підприємства, викритого у привласненні понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно головного бухгалтера товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та підробленні офіційних документів”, — йдеться у повідомленні.

56-річний чоловік працюючи на посаді головного бухгалтера акціонерного товариства скориставшись довірою керівництва та своїм службовим становищем за два дні перевів на свій особистий та рахунки фіктивних підприємств грошові кошти на загальну суму 7,5 млн. гривень з метою розпорядитися ними на власний розсуд. Крім того, зловмисник діючи за аналогічною схемою заволодіння коштів підприємства намагався заволодіти ще 2,5 мільйонами гривень, про те не довів злочину до кінця.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадуємо, СБУ викрила депутатів на “списанні” грошей з бюджету як зарплат.

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