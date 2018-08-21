В Киеве будут судить дельца за предложение щедрой взятки чиновнику КГГА

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 13234 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 32319 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 116143 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 223994 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 172528 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 239521 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 273183 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 221634 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 251684 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209466 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 35738 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 21323 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 26247 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 18127 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 14047 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 292606 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 264907 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 350015 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 506896 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 595934 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 41832 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 239542 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 87166 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 82993 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 88289 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киеве будут судить дельца за предложение щедрой взятки чиновнику КГГА

Киев • УНН

 • 6982 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Предприниматель, который за 24 тыс. долларов США пытался подкупить чиновника КГГА, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры №6 г. Киева, передает УНН.

В Киеве будут судить дельца за предложение щедрой взятки чиновнику КГГА

“Киевская местная прокуратура № 6 завершила расследование в уголовном производстве в отношении гражданина, уличенного в предоставлении должностному лицу Киевской городской государственной администрации неправомерной выгоды, и направила обвинительный акт в Печерский районный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Установлено, что представитель частного предприятия предлагал и в дальнейшем предоставил руководителю Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации денежные средства в сумме 24 тысяч долларов США за согласование разрешений на размещение рекламных бордов.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры 17 апреля 2018 года следователи Печерского УП ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками СБУ в. Киеве и Киевской области взяли злоумышленника с поличным во время предоставления должностному неправомерной выгоды.

По результатам следствия гражданину объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды за совершение должностным лицом действий, с использованием предоставленного ему служебного положения).

Напомним, суд назначил на 6 ноября слушание дела по обвинению одесского бизнесмена Вадима Альперина в предложении взятки детективу НАБУ в размере 800 тысяч долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12