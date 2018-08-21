В Киеве будут судить дельца за предложение щедрой взятки чиновнику КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Предприниматель, который за 24 тыс. долларов США пытался подкупить чиновника КГГА, предстал перед судом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры №6 г. Киева, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура № 6 завершила расследование в уголовном производстве в отношении гражданина, уличенного в предоставлении должностному лицу Киевской городской государственной администрации неправомерной выгоды, и направила обвинительный акт в Печерский районный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Установлено, что представитель частного предприятия предлагал и в дальнейшем предоставил руководителю Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации денежные средства в сумме 24 тысяч долларов США за согласование разрешений на размещение рекламных бордов.
Под процессуальным руководством местной прокуратуры 17 апреля 2018 года следователи Печерского УП ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками СБУ в. Киеве и Киевской области взяли злоумышленника с поличным во время предоставления должностному неправомерной выгоды.
По результатам следствия гражданину объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды за совершение должностным лицом действий, с использованием предоставленного ему служебного положения).
Напомним, суд назначил на 6 ноября слушание дела по обвинению одесского бизнесмена Вадима Альперина в предложении взятки детективу НАБУ в размере 800 тысяч долларов.