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У Києві судитимуть ділка за пропозицію щедрого хабара посадовцю КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Підприємець, який за 24 тис. доларів США намагався підкупити посадовця КМДА, постав перед судом. Про це повідомила прес-служба прокуратури №6 м.Києва, передає УНН.

У Києві судитимуть ділка за пропозицію щедрого хабара посадовцю КМДА

“Київська місцева прокуратура № 6 завершила розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина, викритого у наданні службовій особі Київської міської державної адміністрації неправомірної вигоди, і направила обвинувальний акт до Печерського районного суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що представник приватного підприємства пропонував та у подальшому надав керівнику Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації грошові кошти у сумі 24 тисяч доларів США за погодження дозволів на розміщення рекламних бордів.

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 17 квітня 2018 року слідчі Печерського УП ГУНП в м. Києві спільно з оперативними працівниками СБУ в м. Києві та Київській області затримали зловмисника “на гарячому” під час надання посадовцю неправомірної вигоди.

За результатами слідства громадянину оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою дій, з використанням наданого їй службового становища).

Нагадаємо, суд призначив на 6 листопада слухання справи за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна в пропозиції хабара детективу НАБУ у розмірі 800 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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