В Киеве будут судить четырех экс-бойцов "Беркута" за избиение студентов в ноябре 2013 года

"24.07.2018 обвинительные акты в отношении лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011); ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины ; ч. 1 ст. 366 УК Украины (в редакции от 07.04.2011) направлено в Шевченковский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для обвинения в совершении преступлений во время вышеуказанных событий бывшего милиционера отделения №1 взвода №3 оперативной роты №3 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве, бывшего милиционера отделения №2 взвода №1 оперативной роты №3 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве (в настоящее время занимает должность полицейского взвода №3 роты №3 ППОН №1 ГУНП в г. Киеве), бывшего милиционера отделения №1 взвода №2 оперативной роты №1 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве и бывшего милиционера отделения №2 взвода №3 оперативной роты №1 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, а именно в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Напомним, ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и 10 работников столичного "Беркута".



Досудебное расследование по установлению организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.



Напомним, Святошинский районный суд дал согласие на допрос в судебном заседании в качестве свидетеля бывшего народного депутата Андрея Артеменко по делу по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в массовом расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.