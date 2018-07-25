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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35101 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100731 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122844 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130470 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168362 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153073 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140869 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Киеве будут судить четырех экс-бойцов "Беркута" за избиение студентов в ноябре 2013 года

В Киеве будут судить четырех экс-бойцов "Беркута" за избиение студентов в ноябре 2013 года

Киев  •  УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело в отношении 4 бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" за участие в разгоне и избиении студентов на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Департамента специальных расследований Генпрокуратуры, передает УНН.

"24.07.2018 обвинительные акты в отношении лиц, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011); ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины ; ч. 1 ст. 366 УК Украины (в редакции от 07.04.2011) направлено в Шевченковский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для обвинения в совершении преступлений во время вышеуказанных событий бывшего милиционера отделения №1 взвода №3 оперативной роты №3 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве, бывшего милиционера отделения №2 взвода №1 оперативной роты №3 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве (в настоящее время занимает должность полицейского взвода №3 роты №3 ППОН №1 ГУНП в г. Киеве), бывшего милиционера отделения №1 взвода №2 оперативной роты №1 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве и бывшего милиционера отделения №2 взвода №3 оперативной роты №1 ПМСН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, а именно в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Напомним, ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и 10 работников столичного "Беркута".

Досудебное расследование по установлению организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.

Напомним, Святошинский районный суд дал согласие на допрос в судебном заседании в качестве свидетеля бывшего народного депутата Андрея Артеменко по делу по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в массовом расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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