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У Києві судитимуть чотирьох екс-бійців "Беркуту" за побиття студентів у листопаді 2013 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду справу стосовно 4 колишніх бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" за участь в розгоні та побитті студентів на Майдані Незалежності у Києві у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури, передає УНН.

"24.07.2018 обвинувальні акти стосовно осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011); ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України; ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції від 07.04.2011) скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для обвинувачення у вчиненні злочинів під час вищевказаних подій колишнього міліціонера відділення №1 взводу №3 оперативної роти №3 ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, колишнього міліціонера відділення №2 взводу №1 оперативної роти №3 ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві (на цей час обіймає посаду поліцейського взводу №3 роти №3 ППОП №1 ГУНП у м. Києві), колишнього міліціонера відділення №1 взводу №2 оперативної роти №1 ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві та колишнього міліціонера відділення №2 взводу №3 оперативної роти №1 ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, а саме у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Нагадаємо, раніше за фактами цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно колишніх голови Київської міської державної адміністрації, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві та 10 працівників столичного "Беркуту".

Досудове розслідування щодо встановлення організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.

Нагадаємо, Святошинський районний суд дав згоду на допит у судовому засіданні в якості свідка колишнього народного депутата Андрія Артеменка у справі за обвинуваченням 5 екс-бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" у масовому розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року.

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