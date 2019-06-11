В Киеве создали спецотделение для заключенных, страдающих психическими расстройствами

"На сегодняшний день заключенные с расстройствами психики находиться под наблюдением специалистов Территориального медицинского объединения" Психиатрия ", отдельно от других заключенных, и смогут получать высокоспециализированную психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.

Столичная прокуратура неоднократно обращала внимание государственных органов относительно ненадлежащего медицинского обеспечения заключенных, содержащихся в Киевском следственном изоляторе и страдающих психическими расстройствами. Только в прошлом году на территории Киевского СИЗО умерли двое заключенных с психическими расстройствами, а в 2017 - четверо.

Отмечается, что условия содержания лиц в данном спецотделении не отличаются от условий содержания в следственном изоляторе, помещения оснащены камерами видеонаблюдения и находятся под усиленным наблюдением.

Напомним, полиция открыла уголовное производство из-за массовых беспорядков заключенных в Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области.