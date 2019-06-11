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У Києві створили спецвідділення для ув’язнених, що страждають на психічні розлади

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У Києві на базі Територіального медичного об'єднання "Психіатрія" утворено та відповідно облаштовано спеціалізоване відділення для утримання осіб, які страждають на психічні розлади та перебувають під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

У Києві створили спецвідділення для ув’язнених, що страждають на психічні розлади

"На сьогодні ув’язнені з розладами психіки перебуватимуть під наглядом спеціалістів Територіального медичного об'єднання "Психіатрія", окремо від інших арештантів, та зможуть отримувати високоспеціалізовану психіатричну допомогу", - йдеться в повідомленні

Столична прокуратура неодноразово звертала увагу державних органів щодо неналежного медичного забезпечення арештантів, які утримуються у Київському слідчому ізоляторі та страждають на психічні розлади. Лише у минулому році на території Київського СІЗО померли двоє ув’язнених з психічними розладами, а у 2017 – четверо.

Зазначається, що умови тримання осіб у даному спецвідділенні не відрізняються від умов утримання у слідчому ізоляторі, приміщення оснащені камерами відеоспостереження та перебувають під посиленим наглядом.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через масові заворушення ув’язнених у П’ятихатській виправній колонії в Дніпропетровській області.

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