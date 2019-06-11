У Києві створили спецвідділення для ув’язнених, що страждають на психічні розлади

КИЇВ. 11 червня. УНН. У Києві на базі Територіального медичного об'єднання "Психіатрія" утворено та відповідно облаштовано спеціалізоване відділення для утримання осіб, які страждають на психічні розлади та перебувають під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.