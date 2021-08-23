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В Киеве стартует саммит "Крымской платформы"

В Киеве стартует саммит "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

 • 24577 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киеве начался саммит “Крымской платформы”, на котором официально принимают участие представители 46 стран мира, передает корреспондент УНН.

Детали

В столичный конференц-центр Парковый, который расположен в центре Киева — возле Верховной Рады и Мариинского дворца после 10:00 прибывают участники “Крымской платформы”.

В 11:25 участники саммита собрались для протокольного совместного фото.

Официальное начало саммита в 11:30. Певица крымскотатарского происхождения Джамала откроет событие песней “1944”.

Добавим

УНН информировал, что кроме политической повестки дня, почетных гостей будет ждать еще и культурная программа.

Среди ее элементов, в частности, можно выделить мультимедийную галерею “Stories of Crimea”, которая демонстрирует основные поворотные моменты истории Крыма. Для галереи использованы песочная анимация, крымскотатарские орнаменты и картины в том числе крымских художников.

Одним из основных элементов культурной программы является выставка “Символы Крыма”. Выставка представляет собой экспозицию из 10 предметов и их фото, которые являются воплощением связи с домом, Крымом, для героев проекта. Участниками проекта являются известные крымчане, такие как в частности режиссер Олег Сенцов, певица Джамала и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Если говорить о проведении собственно мероприятий на высшем уровне, отметим что иностранные гости соберутся в самом большом из залов КВЦ. Накануне саммита в нем был оборудован большой круглый стол, который немного напоминает барную стойку.

Доповення

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной её целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыма, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова. Среди основных направлений саммита — также расширение и усиление международных санкций против России, международная безопасность, влияние оккупации на экономику и экологию.

По последним данным Министерства иностранных дел, 46 стран и международных организаций принимают участие в саммите.

Среди них:

  • три четверти стран Европейского континента;
  • все 27 стран ЕС
  • все 30 стран НАТО
  • Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва)
  • Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова)
  • все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).
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