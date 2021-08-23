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У Києві стартує саміт “Кримської платформи”

У Києві стартує саміт “Кримської платформи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Києві розпочався саміт “Кримської платформи”, на якому офіційно беруть участь представники 46 країн світу, передає кореспондент УНН.

Деталі

До столичного конференц-центру Парковий, що розташований в центрі Києва — неподалік Верховної Ради та Маріїнського палацу після 10:00 прибувають учасники “Кримської платформи”.

О 11:25 учасники саміту зібралися для протокольного спільного фото.

Офіційний початок саміту об 11:30. Співачка кримськотатарського походження Джамала відкриє подію піснею “1944”.

Додамо

УНН інформував, що окрім політичного порядку денного, на поважних гостей чекатиме ще й культурна програма.

Серед її елементів, зокрема, можна вирізнити мультимедійну галерею “Stories of Crimea”, яка демонструє основні поворотні моменти історії Криму. Для галереї використані пісочна анімація, кримськотатарські орнаменти та картини у тому числі кримських художників.

Одним з основних елементів культурної програми є виставка “Символи Криму”. Виставка представляє собою експозицію з 10 предметів та їхніх фото, які є втіленням зв’язку з домівкою, Кримом, для героїв проєкту. Учасниками проекту є відомі кримчани, такі як зокрема режисер Олег Сенцов, співачка Джамала та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Якщо говорити про проведення, власне, заходів на найвищому рівні, зазначимо що іноземні гості зберуться у найбільшому з залів КВЦ. Напередодні саміту у ньому було облаштовано великий круглий стіл, який трохи нагадує барну стійку.

Доповення

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова. Серед основних напрямків саміту — також розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії, міжнародна безпека, вплив окупації на економіку та екологію.

За останніми даними Міністерства закордонних справ, 46 країн та міжнародних організацій беруть участь у саміті.

Серед них:

  • три чверті країн Європейського континенту;
  • усі 27 країн ЄС
  • усі 30 країн НАТО
  • Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва)
  • Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова)
  • усі сусіди України (окрім Білорусі та РФ).
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