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В Киеве произошел пожар у метро "Левобережная"

В Киеве произошел пожар у метро "Левобережная"

Киев  •  УНН

 • 13359 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В столице Украины произошел пожар возле станции метро "Левобережная", станция закрыта на вход и выход, передает УНН со ссылкой пресс-службу киевского метрополитена в Twitter.

"Красная линия. Выявлено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - говорится в сообщении метрополитена.

Начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в комментарии УНН отметил, что сейчас пожар до сих пор продолжается.

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Кроме того, пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия. Сообщают, что загорелся один из магазинов рядом со входом в метро.

На видео видно, что пожар повредил и отреставрированный вход станции метро "Левобережная" до Евровидения-2017 года.

Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!

— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 березня 2018 р.

Та там еле дымит. pic.twitter.com/D8XwrCOOcV

— Taras (@Torpedonosec) 28 березня 2018 р.

pic.twitter.com/xtvX7eRLwy

— Anton Sadykov (@antonsadykov) 28 березня 2018 р.

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