У Києві сталася пожежа біля метро "Лівобережна"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У столиці України сталася пожежа біля станції метро "Лівобережна", станція зачинена на вхід та вихід, передає УНН з посиланням прес-службу київського метрополітену у Twitter.
“Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції "Лівобережна". Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки,” — йдеться в повідомленні метрополітену.
Начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук у коментарі УНН зазначив, що наразі пожежа досі тримає.
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Крім того, користувачі соцмереж опублікували відео з місця події. Повідомляють, що загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро.
На відео видно, що пожежа пошкодила і відреставрований вхід станції метро "Лівобережна" до Євробачення-2017 року.
Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 березня 2018 р.
Та там еле дымит. pic.twitter.com/D8XwrCOOcV— Taras (@Torpedonosec) 28 березня 2018 р.
28 березня 2018 р.