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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 12818 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 45274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65657 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72989 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75013 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61625 просмотра

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11 марта, 11:14 • 99219 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100722 просмотра

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В Киеве произошло ДТП, пострадали семь человек

В Киеве произошло ДТП, пострадали семь человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве на Житомирской трассе случилось ДТП, пострадали семь человек, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Жуткое ДТП в Киеве на Житомирской трассе, выезд из столицы. Деу врезался в Ауди и Ваз, стоявшие на проезжей части. Предварительно, у Ауди кончилось топливо... толкали до АЗС. Ваз предложил помощь. Приготовились к буксировке.
В последний момент в ауди врезался Деу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последствии були травмированы семь человек, четверо с тяжелыми травмами были срочно госпитализированы. Трое получили помощь медиков на месте.

Напомним, в Запорожье столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

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