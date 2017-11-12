В Киеве произошло ДТП, пострадали семь человек

"Жуткое ДТП в Киеве на Житомирской трассе, выезд из столицы. Деу врезался в Ауди и Ваз, стоявшие на проезжей части. Предварительно, у Ауди кончилось топливо... толкали до АЗС. Ваз предложил помощь. Приготовились к буксировке.

В последний момент в ауди врезался Деу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последствии були травмированы семь человек, четверо с тяжелыми травмами были срочно госпитализированы. Трое получили помощь медиков на месте.

Напомним, в Запорожье столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.