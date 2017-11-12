У Києві сталася ДТП, постраждали семеро людей

"Жахливе ДТП в Києві на Житомирській трасі, виїзд зі столиці. Деу врізався в Ауді і Ваз, що стояли на проїжджій частині. Попередньо, у Ауді скінчилося паливо... штовхали до АЗС. Ваз запропонував допомогу. Приготувалися до буксирування.

В останній момент в ауді врізався Деу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в наслідку були травмовані семеро людей, четверо з важкими травмами були терміново госпіталізовані. Троє отримали допомогу медиків на місці.

Нагадаємо, в Запоріжжі зіткнулися дві іномарки, є постраждалі.