У Києві сталася ДТП, постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Києві на Житомирській трасі сталася ДТП, постраждали семеро людей, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Жахливе ДТП в Києві на Житомирській трасі, виїзд зі столиці. Деу врізався в Ауді і Ваз, що стояли на проїжджій частині. Попередньо, у Ауді скінчилося паливо... штовхали до АЗС. Ваз запропонував допомогу. Приготувалися до буксирування.
В останній момент в ауді врізався Деу", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в наслідку були травмовані семеро людей, четверо з важкими травмами були терміново госпіталізовані. Троє отримали допомогу медиків на місці.
Нагадаємо, в Запоріжжі зіткнулися дві іномарки, є постраждалі.