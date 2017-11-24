В Киеве произошло смертельное ДТП

"Смертельное ДТП с пешеходом в Киеве на ул. Б.Окружная", - сообщается.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 августа на ул.Садовая дачного массива Осокорки. Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на двух малолетних детей.

От полученных травм 9-летняя девочка умерла в карете скорой, другую девочку с многочисленными переломами госпитализировали в больницу.

После столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан свидетели аварии, а впоследствии и правоохранители. Содержание алкоголя в крови мужчины составлял 2,23 промилле.