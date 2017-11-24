У Києві сталась смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Великій Окружній дорозі у Києва сталася смертельна ДТП, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Смертельна ДТП з пішоходом в Києві на вул. В.Окружна", - повідомляється.
Обставини ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 6 серпня на вул.Садовій дачного масиву Осокорки. Водій Chevrolet Lacetti, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох малолітніх дітей.
Від отриманих травм 9-річна дівчинка померла у кареті швидкої, іншу дівчинку з численними переломами госпіталізували до лікарні.
Після зіткнення 32-річний чоловік намагався втекти з місця вчинення злочину, але його затримали свідки аварії, а згодом і правоохоронці. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,23 проміле.