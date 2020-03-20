В Киеве поймали пропагандиста "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"СБУ блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира". По данным следствия, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, которое используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против нашего государства. По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ. По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.
Следователи органов государственной безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Одессе и Запорожье правоохранители разоблачили интернет-агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности нашей страны.