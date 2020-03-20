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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103826 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106459 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108417 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107120 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116493 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101643 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105910 просмотра

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В Киеве поймали пропагандиста "русского мира"

В Киеве поймали пропагандиста "русского мира"

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира". По данным следствия, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, которое используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против нашего государства. По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ. По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.

Следователи органов государственной безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе и Запорожье правоохранители разоблачили интернет-агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности нашей страны.

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