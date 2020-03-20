У Києві спіймали пропагандиста "руського миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність пропагандиста, який поширював через інтернет сепаратистські заклики та ідеї так званого "руського миру". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"СБУ блокувала у Києві діяльність пропагандиста, який поширював через інтернет сепаратистські заклики та ідеї так званого "руського миру". За даними слідства, мешканець столиці встановив зв’язок з проросійським громадським рухом, який використовується спецслужбами РФ для ведення інформаційної війни проти нашої держави. За завданням кураторів він розміщував у мережі Інтернет матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні", — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за проведену роботу агітатор отримував кошти на банківські картки фінансових установ РФ. За результатами процесуальних заходів правоохоронці виявили матеріали, що підтверджують зв’язок інтернет-пропагандиста з проросійськими громадськими об’єднаннями, банківськими установами РФ, а також журналістське посвідчення одного з російських видань.
Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в Одесі та Запоріжжі правоохоронці викрили інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності нашої країни.