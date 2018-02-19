В Киеве сегодня следят за порядком около тысячи правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В центральной части Киева около 1 тыс. правоохранителей обеспечивают общественный порядок в связи с запланированными акциями, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.
По информации полиции, сегодня, согласно заявке, в столице состоится несколько мероприятий.
"В центральной части Киева около 1000 правоохранителей поддерживают публичную безопасность", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что большинство мероприятий посвященные памяти Героев Небесной Сотни.
Усиленные наряды полиции будут патрулировать в центральной части столицы. Полицейские сразу же будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.
Как сообщал УНН, в прошлом году во время массовых мероприятий пострадали 1,5 тысячи полицейских.