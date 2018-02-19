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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69560 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85312 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88013 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109291 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100982 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104811 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111761 просмотра

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В Киеве сегодня следят за порядком около тысячи правоохранителей

В Киеве сегодня следят за порядком около тысячи правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 7158 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В центральной части Киева около 1 тыс. правоохранителей обеспечивают общественный порядок в связи с запланированными акциями, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы отдела коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, сегодня, согласно заявке, в столице состоится несколько мероприятий.

"В центральной части Киева около 1000 правоохранителей поддерживают публичную безопасность", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что большинство мероприятий посвященные памяти Героев Небесной Сотни.

Усиленные наряды полиции будут патрулировать в центральной части столицы. Полицейские сразу же будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.

Как сообщал УНН, в прошлом году во время массовых мероприятий пострадали 1,5 тысячи полицейских.

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