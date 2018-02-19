У Києві сьогодні слідкують за порядком близько тисячі правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У центральній частині Києва близько 1 тис. правоохоронців забезпечують громадський порядок у зв’язку з запланованими акціями, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби відділу комунікації поліції Києва.
За інформацією поліції, сьогодні, відповідно до поданих заявок, у столиці відбудеться кілька заходів.
“У центральній частині Києва близько 1000 правоохоронців підтримують публічну безпеку”, — йдеться у повідомленні.
У поліції поінформували, що більшість заходів присвячені вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Посилені наряди поліції патрулюватимуть у центральній частині столиці. Поліцейські відразу ж будуть реагувати на всі правопорушення та вживати заходи щодо їх припинення.
Як повідомляв УНН, минулого року під час масових заходів постраждали 1,5 тисячі поліцейських.