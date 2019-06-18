В Киеве отменили несколько рейсов электрички

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"В утреннее время по техническим причинам отменены следующие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - указали в предприятии.

Напомним, пассажир без билета ударил кондуктора трамвая камнем по голове.