В Киеве отменили несколько рейсов электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Изменения внесли в работу городской электрички в Киеве по техническим причинам во вторник утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".
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"В утреннее время по техническим причинам отменены следующие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - указали в предприятии.
Напомним, пассажир без билета ударил кондуктора трамвая камнем по голове.