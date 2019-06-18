У Києві скасували кілька рейсів електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Зміни внесли у роботу міської електрички в Києві через технічні причини у вівторок зранку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".
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"У ранковий час з технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - вказали у підприємстві.
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