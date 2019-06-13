В Киеве мошенники обманули десятки людей под предлогом сдачи в аренду квартир

За совершенное правонарушителям грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Шевченковское управление полиции с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что выгодные предложения по найму жилья они находили в интернете. После подписания договора платили деньги за первый месяц аренды помещения, а когда приезжали по адресу квартир, на месте никого не было.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили причастных к этим правонарушениям человек - двух женщин 26-ти и 20-ти лет. Установлено, что на протяжении двух лет, действуя по такой схеме, они выманивали деньги из пострадавших.

За этот период мошенницы успели обмануть около полусотни пострадавших, наткнувшихся на их объявления во всемирной сети. В офисном помещении, где они работали, оперативники изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Злоумышленницам сообщено о подозрении, уже доказана их причастность к 45-ти эпизодов преступной деятельности.

Напомним, в Херсоне мошенники сдали в аренду квартиру 4 разным людям.