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В Киеве мошенники обманули десятки людей под предлогом сдачи в аренду квартир

Киев • УНН

 • 9000 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Злоумышленницы работали через интернет, где предлагали свои услуги. Правоохранители доказали их причастность к 45-ти преступным эпизодам. Начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Киеве.

В Киеве мошенники обманули десятки людей под предлогом сдачи в аренду квартир

За совершенное правонарушителям грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Шевченковское управление полиции с заявлениями о мошенничестве обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что выгодные предложения по найму жилья они находили в интернете. После подписания договора платили деньги за первый месяц аренды помещения, а когда приезжали по адресу квартир, на месте никого не было.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили причастных к этим правонарушениям человек - двух женщин 26-ти и 20-ти лет. Установлено, что на протяжении двух лет, действуя по такой схеме, они выманивали деньги из пострадавших.

За этот период мошенницы успели обмануть около полусотни пострадавших, наткнувшихся на их объявления во всемирной сети. В офисном помещении, где они работали, оперативники изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Злоумышленницам сообщено о подозрении, уже доказана их причастность к 45-ти эпизодов преступной деятельности.

Напомним, в Херсоне мошенники сдали в аренду квартиру 4 разным людям.

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