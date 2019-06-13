У Києві шахраї ошукали десятки людей під приводом здачі в оренду квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Зловмисниці працювали через інтернет, де пропонували свої послуги. Правоохоронці довели їх причетність до 45-ти злочинних епізодів. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Києві.
За вчинене правопорушницям загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
До Шевченківського управління поліції із заявами про шахрайство звернулося майже 50 громадян, які постраждали внаслідок дій аферисток. Усі потерпілі розповідали, що вигідні пропозиції щодо найму житла вони знаходили в Інтернеті. Після підписання договору платили гроші за перший місяць оренди помешкання, а коли приїжджали на адреси квартир, на місці нікого не було.
Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції провели комплекс розшукових заходів та встановили причетних до цих правопорушень осіб - двох жінок 26-ти та 20-ти років. Встановлено, що упродовж двох років, діючи за такою схемою, вони видурювали гроші з потерпілих.
За цей період шахрайки встигли ошукати близько півсотні потерпілих, які натрапили на їх оголошення у всесвітній мережі. В офісному приміщенні, де вони працювали, оперативники вилучили документацію, гроші та мобільні телефони.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство). Зловмисницям повідомлено про підозру, вже доведена їх причетність до 45-ти епізодів злочинної діяльності.
Нагадаємо, у Херсоні шахраї здали в оренду квартиру 4 різним людям.