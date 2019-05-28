В Киеве посреди улицы у мужчины выхватили сумку с тысячами долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В столице неподалеку "Дворца Украина" мужчину ограбили среди бела дня. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло вчера. Пострадали совершил сделку по обмену валют в обменнике и пошел к припаркованному неподалеку автомобилю. В этот момент к нему подбежали трое неустановленных мужчин и ударив мужчину по голове отобрали у него сумку с деньгами на сумму более 50 000 долларов.
После этого нападавшие сели в автомобиль марки Mercedes и уехали с места происшествия.
По данному факту начато досудебное. Расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).
Как сообщал УНН, ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой.