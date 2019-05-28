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В Киеве посреди улицы у мужчины выхватили сумку с тысячами долларов

В Киеве посреди улицы у мужчины выхватили сумку с тысячами долларов

Киев  •  УНН

 • 22529 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В столице неподалеку "Дворца Украина" мужчину ограбили среди бела дня. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло вчера. Пострадали совершил сделку по обмену валют в обменнике и пошел к припаркованному неподалеку автомобилю. В этот момент к нему подбежали трое неустановленных мужчин и ударив мужчину по голове отобрали у него сумку с деньгами на сумму более 50 000 долларов.

После этого нападавшие сели в автомобиль марки Mercedes и уехали с места происшествия.

По данному факту начато досудебное. Расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Как сообщал УНН, ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой.

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