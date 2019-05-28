У Києві серед вулиці у чоловіка вихопили сумку з тисячами доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У столиці неподалік "Палацу України" чоловіка пограбували серед білого дня. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вчора. Потерпіли здійснив операцію з обміну валют в обміннику та пішов до припаркованого неподалік автомобіля. В цей момент до нього підбігли троє невстановлених чоловіків та вдаривши чоловіка по голові відібрали у нього сумку з грошима на суму понад 50 тисяч доларів.
Після цього нападники сіли в автомобіль марки Mercedes та поїхали з місця події.
За даним фактом розпочато досудове. Розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).
Як повідомляв УНН, пограбування банку у місті Кобеляки Полтавської області було інсценуванням.