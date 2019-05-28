У Києві серед вулиці у чоловіка вихопили сумку з тисячами доларів

Подія сталася вчора. Потерпіли здійснив операцію з обміну валют в обміннику та пішов до припаркованого неподалік автомобіля. В цей момент до нього підбігли троє невстановлених чоловіків та вдаривши чоловіка по голові відібрали у нього сумку з грошима на суму понад 50 тисяч доларів.

Після цього нападники сіли в автомобіль марки Mercedes та поїхали з місця події.



За даним фактом розпочато досудове. Розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).



Як повідомляв УНН, пограбування банку у місті Кобеляки Полтавської області було інсценуванням.