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У Києві серед вулиці у чоловіка вихопили сумку з тисячами доларів

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У столиці неподалік "Палацу України" чоловіка пограбували серед білого дня. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася вчора. Потерпіли здійснив операцію з обміну валют в обміннику та пішов до припаркованого неподалік автомобіля. В цей момент до нього підбігли троє невстановлених чоловіків та вдаривши чоловіка по голові відібрали у нього сумку з грошима на суму понад 50 тисяч доларів.

Після цього нападники сіли в автомобіль марки Mercedes та поїхали з місця події. 

За даним фактом розпочато досудове. Розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).

Як повідомляв УНН, пограбування банку у місті Кобеляки Полтавської області було інсценуванням.

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