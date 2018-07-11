В Киеве уровень пробок оценивается в 6 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".
Пробки есть на проспектах Победы, Голосеевском, Воздухофлотском, улицах Грушевского, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, Набережном и Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте.
В настоящее время движение затруднено на всех мостах, кроме Метро.
Напомним, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на евро номерах.