В Киеве уровень пробок оценивается в 6 баллов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46527 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104663 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126412 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170002 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141349 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130476 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181910 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Киеве уровень пробок оценивается в 6 баллов

В Киеве уровень пробок оценивается в 6 баллов

Киев  •  УНН

 • 12791 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Пробки есть на проспектах Победы, Голосеевском, Воздухофлотском, улицах Грушевского, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, Набережном и Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте.

В настоящее время движение затруднено на всех мостах, кроме Метро.

Напомним, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на евро номерах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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