У Києві рівень заторів оцінюється у 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Києві рівень ранкових заторів оцінюється у 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.
Затори є на проспектах Перемоги, Голосіївському, Воздухофлотському, вулицях Грушевського, Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Володимирська, бульварах Лесі Українки і Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, на вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі, Олени Теліги, Набережному та Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті.
На цей час рух ускладнений на усіх мостах, окрім Метро.
Нагадаємо, центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на євро номерах.