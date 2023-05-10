В Киеве уровень воды в Днепре за два дня существенно упал - КГВА

Цитата

"По информации Укргидрометцентра? по состоянию на утро уровень воды в р. Днепр, в Киеве возле моста «Метро» составляет 9 270 см. За последние 2 дня уровень половодья в пределах столицы упал на 30 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается - желтый", - сказал Попко, которого цитирует КГВА в Telegram.

Детали

Сейчас по Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 см: острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

Дополнение

По данным Укргидроэнерго, вторая волна половодья в Киеве идет на спад. ГЭС продолжают осуществлять пропуск паводка через гидроагрегаты и через затворы водосливных плотин в контролируемом режиме и обеспечивать энергетическую систему Украины необходимыми мощностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений