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В Киеве уровень воды в Днепре за два дня существенно упал - КГВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Уровень воды в реке Днепр в пределах столицы за последние два дня упал на 30 сантиметров, уровень опасности половодья сохраняется "желтый", но жилые массивы города вне угрозы подтоплений, сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет УНН.

Цитата

"По информации Укргидрометцентра? по состоянию на утро уровень воды в р. Днепр, в Киеве возле моста «Метро» составляет 9 270 см. За последние 2 дня уровень половодья в пределах столицы упал на 30 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается - желтый", - сказал Попко, которого цитирует КГВА в Telegram.

Детали

Сейчас по Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 15-20 см: острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

Дополнение

По данным Укргидроэнерго, вторая волна половодья в Киеве идет на спад. ГЭС продолжают осуществлять пропуск паводка через гидроагрегаты и через затворы водосливных плотин в контролируемом режиме и обеспечивать энергетическую систему Украины необходимыми мощностями.

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