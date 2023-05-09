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У Новій Зеландії оголошено надзвичайний стан через повені

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У вівторок влада Окленду оголосила надзвичайний стан. Найбільше місто Нової Зеландії знову постраждало від повені. Про це УНН посилаючись на Associated Press.

Деталі

У місті Фангарей, старшокласник зник безвісти після того, як шкільна група, яка досліджувала печери, потрапила в біду через повінь. За словами поліції, пошуково-рятувальні бригади намагалися знайти зниклого студента.

Поліція призупинила пошуки у вівторок увечері та заявила, що відновить їх у середу вранці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що зниклого хлопчика було винесено повеневими водами.

Влада заявила, що сильний дощ, як очікується, триватиме до півночі, хоча вони сподіваються, що найсильніші зливи, ймовірно, вже пройшли.

Деякі поїзди та автобуси були скасовані, і влада закликала людей уникати непотрібних поїздок.

Пожежні та аварійні бригади заявили, що відповіли на більш ніж 200 дзвінків, більшість із яких надійшла до Окленду. Багато з них були пов'язані з попаданням паводкових вод у будівлі, але вони також реагували на зсуви, дерева, що падали, і застряглі автомобілі.

Додамо

Цього року Північний острів Нової Зеландії зазнав суворої погоди. У січні чотири особи загинули внаслідок повені в Окленді. У лютому 11 людей загинули внаслідок удару циклону "Габріель".

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