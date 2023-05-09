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В Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений

В Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений

Киев • УНН

 • 1680511 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во вторник власти Окленда объявили чрезвычайное положение. Крупнейший город Новой Зеландии снова пострадал от наводнения. Об этом УНН ссылаясь на Associated Press.

Детали

В городе Фангарей, старшеклассник пропал без вести после того, как школьная группа, которая исследовала пещеры, попала в беду из-за наводнения. По словам полиции, поисково-спасательные бригады пытались найти пропавшего студента.

Полиция приостановила поиски во вторник вечером и заявила, что возобновит их в среду утром.

Местные СМИ сообщили, что пропавший мальчик был вынесен паводковыми водами.

Власти заявили, что сильный дождь, как ожидается, продлится до полуночи, хотя они надеются, что самые сильные ливни, вероятно, уже прошли.

Некоторые поезда и автобусы были отменены, и власти призвали людей избегать ненужных поездок.

Пожарные и аварийные бригады заявили, что ответили на более чем 200 звонков, большинство из которых поступило в Окленд. Многие из них были связаны с попаданием паводковых вод в здания, но они также реагировали на оползни, падающие деревья и застрявшие автомобили.

Добавим

В этом году на Северном острове Новой Зеландии установилась суровая погода. В январе четыре человека погибли в результате наводнения в Окленде. В феврале 11 человек погибли в результате удара циклона "Габриэль".

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