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У Києві рівень води в Дніпрі за два дні суттєво впав - КМВА

Київ • УНН

 • 1754113 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Рівень води в річці Дніпро в межах столиці за останні два дні впав на 30 сантиметрів, рівень небезпеки водопілля зберігається "жовтий", але житлові масиви міста поза загрозою підтоплень, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише УНН.

Цитата

"За інформацією Укргідрометцентру, станом на ранок рівень води в р. Дніпро, в Києві біля мосту «Метро» складає 9 270 см. За останні 2 дні рівень водопілля в межах столиці впав на 30 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається - жовтий", - сказав Попко, якого цитує КМВА у Telegram.

Деталі

Зараз по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см: острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.

Доповнення

За даними Укргідроенерго, друга хвиля водопілля у Києві йде на спад. ГЕС продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливних гребель у контрольованому режимі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями.

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