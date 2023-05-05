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Друга хвиля водопілля у Києві йде на спад - Укргідроенерго

Друга хвиля водопілля у Києві йде на спад - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 348728 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на 5 травня друга хвиля водопілля у межах Києва йде на спад. За добу рівень води у Дніпрі впав на 11 сантиметрів. Про це повідомляє Укргідроенерго, пише УНН.

Цитата

«Після тижня зростання водопілля, коли рівень води в межах столиця сумарно зріс на 19 см, сьогодні фіксується спад повені. За добу рівень води впав на 11 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см», - вказали у компанії.

Деталі

При цьому зазначається, що 5-7 травня утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у низці населених пунктів у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

В Укгідроенерго додали, що ГЕС продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливних гребель у контрольованому режимі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями.

Нагадаємо

Вчора, 4 травня, рівень води у Дніпрі в межах Києва піднявся на 9 сантиметрів.

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