Вторая волна половодья в Киеве идет на спад - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 5 мая вторая волна половодья в пределах Киева идет на спад. За сутки уровень воды в Днепре упал на 11 сантиметров. Об этом сообщает Укргидроэнерго, пишет УНН.
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«После недели роста половодья, когда уровень воды в пределах столица суммарно вырос на 19 см, сегодня фиксируется спад наводнения. За сутки уровень воды упал на 11 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-50 см», - указали в компании.
Детали
При этом отмечается, что 5-7 мая будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
В Укгидроэнерго добавили, что ГЭС продолжают осуществлять пропуск наводнения через гидроагрегаты и через затворы водосливных плотин в контролируемом режиме и обеспечивать энергетическую систему Украины необходимыми мощностями.
Напомним
Вчера, 4 мая, уровень воды в Днепре в пределах Киева поднялся на 9 сантиметров.