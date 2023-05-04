У Києві вода у Дніпрі піднялася ще на 9 сантиметрів. Але небезпеки наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві рівень водопілля піднявся ще на 9 см. До показників критичного рівня ще понад 1 метр. Про це повідомили в КМВА у Telegram, повідомляє УНН.
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«Станом на ранок 4 травня рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 309 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля піднявся на 9 см. До показників критичного рівня ще понад 1 м. Тож, небезпеки наразі немає. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 60 см», - ідеться у повідомленні.
Як зазначив начальник КМВА Сергія Попко, залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.
Нагадаємо
Вчора, 3 травня, рівень водопілля у Києві піднявся на 3 сантиметри.