У Києві піднявся рівень водопілля - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Рівень води у річці Дніпро у межах столиці, порівняно з минулою добою, піднявся на 3 см, проте аварійних підтоплень у Києві немає, і рівень небезпеки залишається жовтим. Про це повідомляє КМВА у Telegram, передає УНН.
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«Станом на 11:00 03 травня 2023 рівень води річки Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см (за Балтійською системою висот). Температура води 13°C. У порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля піднявся на 3 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 50 см” - йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що підтопленими залишаються заплавні території, зокрема, острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Немає загрози підтоплення промислових об’єктів та житлових масивів міста.
Моніторинг цьогорічного водопілля триває.
Нагадаємо
Раніше у КМВА повідомляли, що рівень водопілля у столиці стабілізувався.