Рівень водопілля у столиці стабілізувався
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві рівень водопілля стабілізувався після двох днів незначного підйому, повідомили у КМВА, пише УНН.
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Як вказано, на сьогоднішній ранок рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 296 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 13°C.
"Після двох днів незначного підйому, рівень водопілля стабілізувався і залишився на тій самій позначці, що і переддень. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
При цьому, як повідомляється, утримується затоплення заплави шаром близько 20-30 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває", - сказав Попко.
Нагадаємо
Перша хвиля водопілля вже пройшла.