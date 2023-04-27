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Перша хвиля водопілля вже пройшла - Укргідроенерго

Перша хвиля водопілля вже пройшла - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 725071 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Укргідроенерго повідомляє, що перша хвиля водопілля в Україні вже пройшла. За даними ДСНС, спостерігається тенденція щодо зниження рівня води. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС, пише УНН.

Деталі

За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води на територіях 8 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська) у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. 

За останню добу, за даними ДСНС, спостерігається зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 704 дворогосподарства (Чернігівська – 448, Черкаська – 123, Дніпропетровська – 52, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25, Волинська – 14 та Київська –7) та 98 будинків (Черкаська – 39, Дніпропетровська – 32, Кіровоградська – 25, Чернігівська – 2). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 20 тис. 668 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів Чернігівської області.

За даними Укргідроенерго, "перша хвиля водопілля уже пройшла". "Нині очікується формування другої хвилі водопілля за рахунок добігання повеневих вод Прип’яті та Десни. Тим не менше, за прогнозами фахівців, ці коливання будуть значно меншими і ситуація буде стабілізуватися", - зазначили в компанії.

В Укргідроенерго зазначають, що станом на 27 квітня гідроелектростанціями на Дніпрі продовжується пропуск весняного водопілля за збалансованим графіком. "На Верхньому Дніпрі в межах Київської та Чернігівської областей утримуються високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу. Утримується затоплення заплавних територій та понижених ділянкок у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях", - повідомили у компанії.

Довідково

Водопілля - фаза водного режиму річки, яка щорічно повторюється за даних кліматичних умов у той самий сезон і характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом рівня води.

Водопілля часто супроводжується виходом води на заплаву та затопленням території. Воно формується головним джерелом живлення річки.

Каскад водосховищ на річці Дніпрі заповнюється під час весняного водопілля водою, яку використовують у наступні місяці для потреб різних галузей економіки.

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