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Первая волна половодья уже прошла - Укргидроэнерго

Первая волна половодья уже прошла - Укргидроэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Укргидроэнерго сообщает, что первая волна половодья в Украине уже прошла. По данным ГСЧС, наблюдается тенденция по снижению уровня воды. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды на территориях 8 областей (Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская) в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. 

За последние сутки, по данным ГСЧС, наблюдается снижение уровня воды в реках и уменьшение количества подтоплений территорий. Остаются подтопленными 704 домохозяйства (Черниговская – 448, Черкасская – 123, Днепропетровская – 52, Полтавская – 35, Кировоградская – 25, Волынская – 14 и Киевская –7) и 98 домов (Черкасская – 39, Днепропетровская – 32, Кировоградская – 25, Черниговская – 2). В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 20 тыс. 668 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 32 населенных пунктов Черниговской области.

По данным Укргидроэнерго, "первая волна половодья уже прошла". "Сейчас ожидается формирование второй волны половодья за счет добегания паводковых вод Припяти и Десны. Тем не менее, по прогнозам специалистов, эти колебания будут значительно меньше и ситуация будет стабилизироваться", - отметили в компании.

В Укргидроэнерго отмечают, что по состоянию на 27 апреля гидроэлектростанциями на Днепре продолжается пропуск весеннего половодья по сбалансированному графику. "На Верхнем Днепре в пределах Киевской и Черниговской областей удерживаются высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки. Удерживается затопление пойменных территорий и пониженных участков в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях", - сообщили в компании.

Справочно

Половодье - фаза водного режима реки, которая ежегодно повторяется при данных климатических условиях в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды.

Водополье часто сопровождается выходом воды на пойму и затоплением территории. Оно формируется главным источником питания реки.

Каскад водохранилищ на реке Днепре заполняется во время весеннего половодья водой, которую используют в последующие месяцы для нужд различных отраслей экономики.

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