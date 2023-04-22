Паводок на Дніпрі в межах Києва наразі не несе загрози - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Рівень паводку на Дніпрі в межах Києва наразі не несе загрози, вода в річці спадає з початку тижня, повідомили у КМВА у Telegram, пише УНН.
За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікувався сьогодні, 22 квітня.
Цитата
"Поки рівень паводку на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Проте, це не підстава аби втрачати пильність. Влада міста та усі необхідні служби й надалі будуть моніторити ситуацію з водопіллям. Ми готові до можливих надзвичайних ситуацій", - зауважив начальник КМВА Сергій Попко.
Деталі
Станом на 9:30 22 квітня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 308 см. Цей показник на 16 см менше, ніж учора.
"Падіння рівня води в Дніпрі в межах столиці триває від початку тижня. За ці останні дні рівень води впав майже на 50 см", - повідомив Попко.
Продовжується пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС. "У Києві утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - зазначив він.
Нагадаємо
В Україні спад весняного водопілля продовжується, але може бути друга хвиля водопілля.