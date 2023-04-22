Паводок на Днепре в пределах Киева пока не несет угрозы - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Уровень паводка на Днепре в пределах Киева пока не несет угрозы, вода в реке спадает с начала недели, сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.
По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля.
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"Пока уровень паводка на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Однако, это не основание, чтобы терять бдительность. Власти города и все необходимые службы и в дальнейшем будут мониторить ситуацию с половодьем. Мы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Детали
По состоянию на 9:30 22 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 308 см. Этот показатель на 16 см меньше, чем вчера.
"Падение уровня воды в Днепре в пределах столицы продолжается с начала недели. За эти последние дни уровень воды упал почти на 50 см", - сообщил Попко.
Продолжается пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС. "В Киеве удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано", - отметил он.
Напомним
В Украине спад весеннего половодья продолжается, но может быть вторая волна половодья.