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Паводок на Днепре в пределах Киева пока не несет угрозы - КГВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Уровень паводка на Днепре в пределах Киева пока не несет угрозы, вода в реке спадает с начала недели, сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.

По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидался сегодня, 22 апреля.

Цитата

"Пока уровень паводка на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Однако, это не основание, чтобы терять бдительность. Власти города и все необходимые службы и в дальнейшем будут мониторить ситуацию с половодьем. Мы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Детали

По состоянию на 9:30 22 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 308 см. Этот показатель на 16 см меньше, чем вчера.

"Падение уровня воды в Днепре в пределах столицы продолжается с начала недели. За эти последние дни уровень воды упал почти на 50 см", - сообщил Попко.

Продолжается пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС. "В Киеве удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано", - отметил он.

Напомним

В Украине спад весеннего половодья продолжается, но может быть вторая волна половодья.

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