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В Киеве год начался с температурных рекордов - метеорологи

Киев • УНН

 • 37404 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Канун и начало нового года в Киеве были рекордно теплые по температуре воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве год начался с температурных рекордов - метеорологи

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +7,4°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1925 года. Климатическая норма превышена на 10,2°С, что соответствует погоде середины октября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что максимальная температура после полудня в столице поднялась до +8,4°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2°С.

"1 января у Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня 1936 года. Среднесуточная температура составила +5,9°С, что на 1,8°С выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до +8,5°С, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°С", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве ночь на 30 декабря оказалась самой теплой и побила рекорд 2003 года.

Как сообщалось, в Киеве осенью зафиксировали шесть температурных рекордов.

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