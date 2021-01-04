В Киеве год начался с температурных рекордов - метеорологи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Канун и начало нового года в Киеве были рекордно теплые по температуре воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 31 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +7,4°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1925 года. Климатическая норма превышена на 10,2°С, что соответствует погоде середины октября", - говорится в сообщении.
Сообщается, что максимальная температура после полудня в столице поднялась до +8,4°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2°С.
"1 января у Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня 1936 года. Среднесуточная температура составила +5,9°С, что на 1,8°С выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до +8,5°С, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°С", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве ночь на 30 декабря оказалась самой теплой и побила рекорд 2003 года.
Как сообщалось, в Киеве осенью зафиксировали шесть температурных рекордов.