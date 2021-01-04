У Києві рік розпочався з температурних рекордів – метеорологи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Переддень та початок нового року в Києві були рекордно теплі за температурою повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +7,4°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1925 року. Кліматична норма перевищена на 10,2°С, що відповідає погоді середини жовтня", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +8,4°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2°С.
"1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури. Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,1°С вище температури для цього дня 1936 року. Середньодобова температура склала +5,9°С, що на 1,8°С вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років. Максимальна температура піднялась до +8,5°С, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°С", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою та побила рекорд 2003 року.
Як повідомлялося, у Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів.