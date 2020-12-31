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Передноворічний рекорд: у Києві зафіксували найтеплішу ніч

Київ • УНН

 • 16229 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою та побила рекорд 2003 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Передноворічний рекорд: у Києві зафіксували найтеплішу ніч

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С. Попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів.

На Новий рік очікується до 10 градусів тепла.

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