Передноворічний рекорд: у Києві зафіксували найтеплішу ніч

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С. Попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів.

На Новий рік очікується до 10 градусів тепла.