Передноворічний рекорд: у Києві зафіксували найтеплішу ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві ніч на 30 грудня виявилась найтеплішою та побила рекорд 2003 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 30 грудня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +4,5°С. Попереднє рекордне значення +3,0°С 2003 року перевищено на 1,5°С”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів.
На Новий рік очікується до 10 градусів тепла.