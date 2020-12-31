Предновогодний рекорд: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киеве ночь на 30 декабря оказалась самой теплой и побила рекорд 2003 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +4,5°С. Предварительное рекордное значение +3,0°С в 2003 году превышено на 1,5°С", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве осенью зафиксировали шесть температурных рекордов.
На Новый год ожидается до 10 градусов тепла.