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В Киеве ректора вуза уличили в содействии незаконного перемещения иностранцев в страны ЕС

В Киеве ректора вуза уличили в содействии незаконного перемещения иностранцев в страны ЕС

Киев  •  УНН

 • 16047 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве разоблачили ректора одного из вузов, который подозревается в содействии незаконного перемещения иностранцев в страны ЕС. Его задержали во время получения взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"...разоблачен ректора одного из высших учебных заведений города Киева, который способствовал нелегальному транзиту иностранцев в страны Евросоюза (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Установлено, что ректор столичного вуза, используя свои возможности, за денежное вознаграждение выдавал иностранным гражданам приглашения на обучение с последующим получением временных видов на жительство на территории Украины.

"Однако указанные документы использовались для последующей переправки иностранных граждан в страны Евросоюза. Ректора задержали "на горячем" во время получения им денежного вознаграждения в сумме 3200 долларов США и 3500 грн", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

Напомним, в Харьковской области будут судить ректора одного из учебных заведений за получение 300 тыс. грн взятки от предпринимателя.

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