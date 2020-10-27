В Киеве ректора вуза уличили в содействии незаконного перемещения иностранцев в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве разоблачили ректора одного из вузов, который подозревается в содействии незаконного перемещения иностранцев в страны ЕС. Его задержали во время получения взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"...разоблачен ректора одного из высших учебных заведений города Киева, который способствовал нелегальному транзиту иностранцев в страны Евросоюза (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Установлено, что ректор столичного вуза, используя свои возможности, за денежное вознаграждение выдавал иностранным гражданам приглашения на обучение с последующим получением временных видов на жительство на территории Украины.
"Однако указанные документы использовались для последующей переправки иностранных граждан в страны Евросоюза. Ректора задержали "на горячем" во время получения им денежного вознаграждения в сумме 3200 долларов США и 3500 грн", - рассказали в прокуратуре.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.
Напомним, в Харьковской области будут судить ректора одного из учебных заведений за получение 300 тыс. грн взятки от предпринимателя.