У Києві ректора вишу викрили у сприянні незаконному переміщенню іноземців до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Києві викрили ректора одного з ВНЗ, який підозрюється у сприянні незаконному переміщенню іноземців до країн ЄС. Його затримали під час отримання хабаря. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"…викрито ректора одного із вищих навчальних закладів міста Києва, який сприяв нелегальному транзиту іноземців до країн Євросоюзу (ч. 2 ст. 332 КК України)", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що ректор столичного ВНЗ, використовуючи свої можливості, за грошову винагороду видавав іноземним громадянам запрошення на навчання із подальшим отриманням тимчасових посвідок на проживання на території України.
"Однак вказані документи використовувалися для подальшого переправлення іноземних громадян до країн Євросоюзу. Ректора затримано "на гарячому" під час отримання ним грошової винагороди у сумі 3200 доларів США та 3500 грн", - розповіли в прокуратурі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.
Нагадаємо, на Харківщині судитимуть ректора одного з навчальних закладів за одержання 300 тис. грн хабара від підприємця.