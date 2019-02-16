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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56694 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129112 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129400 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129240 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124823 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 160059 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

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В Киеве пьяный мужчина натравливал бойцовского пса на посетителей супермаркета

В Киеве пьяный мужчина натравливал бойцовского пса на посетителей супермаркета

Киев  •  УНН

 • 20467 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В одном из столичных супермаркетов на улице Богатырской после полуночи выпивший устроил драку из-за замечания, а затем натравливал своего бойцовского пса, который был без поводка и намордника, на посетителя. Об этом в комментарии журналисту сообщили УНН в пресс-центре патрульной полиции Киева.

"Сегодня ночью, немного за полночь мужчина в алкогольном состоянии находясь в супермаркете, на улице Богатырской, с бойцовской собакой без намордника и поводка. Когда посетитель сделал ему замечание, тот начал драку, а потом натравил бойцовскую собаку на того же посетителя магазина ", - отметили в комментарии.

На место происшествия прибыла патрульная полиция и скорая. Мужчину, которого покусала собака, госпитализировали с рваными ранами лица (ушей) и рук.

В то же время патрульные неоднократно просили хозяина надеть ошейник и привязать пса, однако мужчина игнорировал эти требования.

"Когда патрульные пытались задержать нарушителя, тот натравил собаку и на патрульного. Пес повалил полицейского на землю, и патрульный смог его сбросить и откатиться. Когда собака вдруг бросился на него, инспектор вынужден был защищаться и произвел несколько выстрелов в собаку", - отметили в ведомстве.

Полицейские пытались спасти собаку. Они отвезли ее в ближайшую ветлечебницу, однако на операционном столе она умерла.
Сейчас виновника задержано, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщал УНН, что овчарка покусала двух детей и мужчину в Киевской области.

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