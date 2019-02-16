В Киеве пьяный мужчина натравливал бойцовского пса на посетителей супермаркета

"Сегодня ночью, немного за полночь мужчина в алкогольном состоянии находясь в супермаркете, на улице Богатырской, с бойцовской собакой без намордника и поводка. Когда посетитель сделал ему замечание, тот начал драку, а потом натравил бойцовскую собаку на того же посетителя магазина ", - отметили в комментарии.



На место происшествия прибыла патрульная полиция и скорая. Мужчину, которого покусала собака, госпитализировали с рваными ранами лица (ушей) и рук.



В то же время патрульные неоднократно просили хозяина надеть ошейник и привязать пса, однако мужчина игнорировал эти требования.



"Когда патрульные пытались задержать нарушителя, тот натравил собаку и на патрульного. Пес повалил полицейского на землю, и патрульный смог его сбросить и откатиться. Когда собака вдруг бросился на него, инспектор вынужден был защищаться и произвел несколько выстрелов в собаку", - отметили в ведомстве.



Полицейские пытались спасти собаку. Они отвезли ее в ближайшую ветлечебницу, однако на операционном столе она умерла.

Сейчас виновника задержано, обстоятельства инцидента выясняются.



Ранее сообщал УНН, что овчарка покусала двух детей и мужчину в Киевской области.