У Києві п’яний чоловік нацьковував бійцівського пса на відвідувачів супермаркету

“Сьогодні вночі, трохи за північ чоловік в алкогольному стані перебуваючи в супермаркеті, що на вулиці Богатирській, з бійцівською собакою без намордника і повідка. Коли відвідувач зробив йому зауваження, то той почав бійку, а потім нацькував бійцівську собаку на того ж відвідувача магазину”, - зазначили у коментарі.



На місце події прибула патрульна поліція і швидка. Чоловіка, якого покусала собака, госпіталізували з рваним ранами обличчя (вух) та рук.



Водночас патрульні неодноразово просили господаря надягнути ошийник та прив’язати пса, проте чоловік ігнорував ці вимоги.



“Коли патрульні намагалися затримати порушника, той нацькував собаку і на патрульного. Пес повалив поліцейського на землю, та патрульний зміг його скинути та відкотитися. Коли собака вдруге кинувся на нього, інспектор змушений був захищатися та здійснив кілька пострілів в собаку“, - зазначили у відомстві.



Поліцейські намагались врятувати собаку. Вони відвезли її до найближчої ветлікарні, проте на операційному столі вона померла.

Наразі винуватця затримано, обставини інциденту з’ясовуються.



Раніше УНН повідомляв, що вівчарка покусала двох дітей і чоловіка на Київщині.