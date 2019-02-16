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У Києві п’яний чоловік нацьковував бійцівського пса на відвідувачів супермаркету

У Києві п’яний чоловік нацьковував бійцівського пса на відвідувачів супермаркету

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. В одному зі столичних супермаркетів на вулиці Богатирській по опівночі чоловік напідпитку зчинив бійку через зауваження, а потім нацьковував свого бійцівського собаку, який був без повідка та намордника, на відвідувача. Про це у коментарі журналісту УНН повідомили в прес-центрі патрульної поліції Києва.

“Сьогодні вночі, трохи за північ чоловік в алкогольному стані перебуваючи в супермаркеті, що на вулиці Богатирській, з бійцівською собакою без намордника і повідка. Коли відвідувач зробив йому зауваження, то той почав бійку, а потім нацькував бійцівську собаку на того ж відвідувача магазину”, - зазначили у коментарі.

На місце події прибула патрульна поліція і швидка. Чоловіка, якого покусала собака, госпіталізували з рваним ранами обличчя (вух) та рук.

Водночас патрульні неодноразово просили господаря надягнути ошийник та прив’язати пса, проте чоловік ігнорував ці вимоги.

“Коли патрульні намагалися затримати порушника, той нацькував собаку і на патрульного. Пес повалив поліцейського на землю, та патрульний зміг його скинути та відкотитися. Коли собака вдруге кинувся на нього, інспектор змушений був захищатися та здійснив кілька пострілів в собаку“, - зазначили у відомстві.

Поліцейські намагались врятувати собаку. Вони відвезли її до найближчої ветлікарні, проте на операційному столі вона померла.
Наразі винуватця затримано, обставини інциденту з’ясовуються.

Раніше УНН повідомляв, що вівчарка покусала двох дітей і чоловіка на Київщині

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