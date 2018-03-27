Вівчарка покусала двох дітей і чоловіка на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Київській області вівчарка зірвалася із прив'язку і покусала двох дітей і чоловіка, тварину вбили перехожі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“У Білій Церкві собака покусала двох дітей (17 та 11 років) і 57-річного перехожого. Німецьку вівчарку забили місцеві жителі, а постраждалих госпіталізували до районної лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у результаті нападу пса діти та дорослий чоловік отримали рвані рани бедер, рук та ніг.
Враховуючи складну ситуацію, працівники поліції, які прибули на виклик, прийняли рішення застосувати табельну вогнепальну зброю, з якої здійснили один постріл в повітря. Завдяки цьому тварина відбігла від постраждалих, а місцеві жителі, які в цей час були поруч, нанесли собаці ушкодження, від яких тварина загинула на місці події. Померлого собаку направлено на експертизу до ветеринарної клініки з метою проведення дослідження на сказ.
Стосовно власниці тварини будуть складені адміністративні матеріали.
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