Овчарка покусала двух детей и мужчину в Киевской области

"В Белой Церкви собака покусала двух детей (17 и 11 лет) и 57-летнего прохожего. Немецкую овчарку забили местные жители, а пострадавших госпитализировали в районную больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате нападения пса дети и взрослый человек получили рваные раны бедер, рук и ног.

Учитывая сложную ситуацию, работники полиции, прибывшие на вызов, приняли решение применить табельное огнестрельное оружие, из которого совершили один выстрел в воздух. Благодаря этому животное отбежало от пострадавших, а местные жители, которые в это время были рядом, нанесли собаке удары, от которых животное погибло на месте происшествия. Умершую собаку направлено на экспертизу в ветеринарную клинику с целью проведения исследования на бешенство.

Относительно владелицы животные будут составлены административные материалы.

Как сообщал УНН, пенсионерку в Одесской области разорвали собаки.